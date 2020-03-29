Песков опроверг сообщения о переходе на дистанционную работу

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29.03.2020, 15:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что его перевели на удаленную работу.

«Меня никуда не переводили», – передает слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

До этого «Вести.ру» сообщили, что он якобы перешел на удаленную работу. Во время дистанционного интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на столе у Пескова стояли семейные фото, бесконтактный градусник, бутылка с антисептиком и желтая папка с документами по коронавирусу.

Песков пояснил, что дал интервью дистанционно в целях предосторожности. Следующий рабочий день он проведет в обычном режиме.

Ранее он сообщил, что допускает повторение саммитов по видеосвязи, отметив, что использованный G20 формат удобен, особенно в нынешних условиях.



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