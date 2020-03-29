Умер экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

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29.03.2020, 15:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что умер Валентин Горбунов, который руководил Мосгоризбиркомом с середины 1990-х годов и до 2020 года.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», – написал он в своем Twitter.

Валентин Горбунов был председателем Московской городской избирательной комиссии в 1995-2020 годах. Кандидат юридических наук.

Ему было 66 лет.



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