Песков раскрыл детали визита Путина в Коммунарку

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29.03.2020, 15:08, Новости дня

Визит президента РФ Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, не был запланирован заранее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (ВГТРК), информирует сайт «Вести.Ru».

По его словам, «все определялось по ходу». Также Песков добавил, что главврач больницы в Коммунарке ничего не знал о приезде главы государства.

«Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин сам решил пойти в инфекционный блок.

«В его стиле, он предпочитает всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой. Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты. Он облачился уже в ставший знаменитым желтый костюм», – подчеркнул Песков.

Напомним, в больницу на Коммунарке президент РФ Владимир Путин приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. 

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.



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