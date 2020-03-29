 

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

29.03.2020, 15:06, Новости дня

Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.

Вместе с тем в 2013 году продемонстрировали публике прототип обновленной модели, которую рассекретили на автосалоне в Токио. Концепт получил гибридную установку, которая состоит из 3-литрового бензинового мотора и электроагрегата на 430 л.с. мощности. В свою очередь, новая версия имеет восьмиступенчатую трансмиссию и запас хода 40 километров.

Что касается предстоящей версии, то могут использовать более упрощенную гибридную установку с 2,4 литрами с мощностью 128 л.с., а также с двумя электромоторами. Официальная премьера нового внедорожника состоится в следующем году, однако точные сроки пока не названы.



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