Из Москвы и Питера в Минск продолжат ходить поезда

29.03.2020, 15:06, Новости дня

Белорусские железные дороги после 30 марта продолжат перевозить пассажиров в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Для этого сохранены поезда № 2/1 Минск – Москва и № 52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости сообщили в воскресенье в пресс-службе Белорусской железной дороги.

По распоряжению правительства РФ с 30 марта этого года из-за эпидемии коронавируса COVID-19 ограничивается перемещение людей через российскую границу.

Как сообщили в Российских железных дорогах, пересечь белорусско-российскую границу в поездах смогут только граждане России.