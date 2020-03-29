Собянин сообщил о смерти Горбунова

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29.03.2020, 15:06, Новости дня

Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

Горбунов руководил Мосгоризбиркомом с середины 1990-х годов и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов на всех уровнях власти, напомнил мэр. В последний год Валентин Горбунов тяжело болел, отметил Собянин. Он также принес соболезнования родным и близким покойного.

Валентину Горбунову было 66 лет. 17 марта он сообщил ТАСС, что покидает пост главы Мосгоризбиркома по состоянию здоровья.



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