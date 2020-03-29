Экс-супруг заставлял Наталью Гулькину делать аборты

29.03.2020, 14:53, Разное

Наталья Гулькина широко известна в РФ и за рубежом. Певица стала героиней нового выпуска телевизионной передачи «Секрет на миллион», где пояснила о некоторых семейных тайнах, в том числе об абортах, которые заставлял её делать экс-супруг.

Бывшая солистка группы «Мираж» выходила замуж четыре раза, причём она любила всех своих мужей. Вместе с тем ни в одном из данных браков она не ощутила настоящего счастья. Отношения с Константином Терентьевым, третьим по счёту мужем, принесли поп-исполнительнице страдания. С самого начала отношений её избранник представился успешным молодым человеком, но в скором времени выяснилось, что он обычный водитель. Гулькина простила своего мужа за это, но вскоре пожалела, так как ей пришлось несколько раз делать аборты, причём к этому вынуждал её супруг.

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой артистка призналась, что Константин постоянно требовал близости, при этом он не предохранялся и в то же время запрещал рожать детей. Муж насильно водил Наталью Гулькину к врачам, чтобы делать аборты. В итоге медики предупредили певицу об опасности серьёзных последствий из-за постоянных хирургических вмешательств.