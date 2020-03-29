Леонид Рошаль после смерти младенца от коронавируса в США не отказывается от слов, что инфекция для детей «не опаснее ОРВИ»

29.03.2020, 14:53, Разное

Леонид Рошаль, после смерти младенца в Чикаго (США), не отказался от своих слов об отсутствии опасности заражения коронавирусом детей. Президент «Национальной медицинской палаты» заявил накануне, что COVID-19 для новорождённых «не опаснее ОРВИ».

Чиновник призвал, в первую очередь, изучить историю болезни, провести глубокий анализ и установить причины смерти младенца, требуются также объективные данные вскрытия трупа. Только вслед за этим можно о чём-то рассуждать. Рошаль отметил, если не имеется фактов, то нет возможности сделать выводы. Следует глубоко проанализировать мировую статистику, указывающую, что смертей среди детей от COVID-19 зафиксировано крайне мало. Теоретически, заявляет специалист, опасность заражения у младенцев существует, но данный процесс происходит легче, чем у взрослых. Данная позиция не является основой к тому, что детей не нужно предохранять, отметил Рошаль. Наряду с этим медик рекомендовал родителям находиться в квартире, а чтобы освежиться, следует открывать форточку или балкон.

Волна критики обрушилась на Леонида Рошаля в социальных сетях после смерти младенца в США, позицию специалиста сочли некорректной. Пользователи Сети считают, что некоторые родители могут начать игнорировать меры необходимой предосторожности.