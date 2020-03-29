Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

29.03.2020, 14:53, Разное

Патриарх Кирилл в воскресенье, 29 марта, призвал всех верующих на время пандемии не посещать храмы, чтобы избежать контактов с другими людьми. Такое заявление священнослужитель сделал после проведения литургии в московском храме Христа Спасителя.

Как заявил патриарх Кирилл, на протяжении 50-ти лет он призывает людей посещать храмы, несмотря ни на что. Однако события сегодняшнего дня диктуют свой сценарий, поэтому священнослужитель считает, что пока существует угроза здоровью, приходить в церковь не стоит.

По состоянию на 19 марта в РФ зафиксировано 1534 случая инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки показатель вырос на 270 человек. Большего всего пациентов находятся в Москве – 1014 человек. Также имеется информация о восьми летальных исходах.

В РФ на следующей неделе начинаются длительный выходные в связи с массовым распространением COVID-19. Президент страны Владимир Путин в ходе обращения к россиянам призвал всех по возможности оставаться дома, сообщают “Ведомости”.