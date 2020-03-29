 

Фигуристку Трусову эвакуировали из Египта

29.03.2020, 14:53, Новости дня

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года фигуристка Александра Трусова вернулась из Египта на специальном чартере вместе со всей семьей, она находится на карантине, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган.

«Саша прилетела в Москву. Она уехала туда [в Египет] еще до объявления серьезных мер из-за распространения коронавируса, сейчас она находится на карантине», – передает его слова ТАСС.

Из сообщения посольства РФ в Египте следует, что вместе с Александрой Трусовой на спецчартере для оставшихся в Шарм-эш-Шейхе россиян эвакуирована вся ее семья: родители Вячеслав и Светлана Трусовы, а также братья Иван и Егор.

Всего на этом рейсе из Шарм-эш-Шейха вывезли 195 россиян.

26 марта сообщалось, что первая группа российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, вылетела из Шарм-эш-Шейха самолетом авиакомпании «Белавиа».



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