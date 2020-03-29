 

Проект «Заслуженный отдых» научит пенсионеров фотографировать и вести блоги

29.03.2020, 14:48, Новости дня

Участники проекта «Заслуженный отдых» запустили фотомарафон – бесплатные уроки фотографии для людей «серебряного возраста». Организатор проекта Елена Алиева рассказала газете ВЗГЛЯД о том, чему еще могут научиться пожилые люди, которые сейчас должны находиться на карантине в связи с угрозой COVID-19.

«Я участвовала в конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом «Заслуженный отдых». Мы организовываем путешествия, походы – в общем, это похоже на детский лагерь, но для людей «серебряного» возраста. Но поскольку по понятным причинам все наши путешествия отменились, мы переключились на работу в сообществе. Мы так работали и ранее, просто до этого в основном офлайн: два-три раза в месяц устраивали для людей старшего возраста в Москве разные мероприятия. Теперь мы переключились в онлайн», – рассказала участница конкурса «Мастера гостеприимства» Елена Алиева.

Еще  в прошлую среду участники проекта запустили фотомарафон – бесплатные онлайн уроки фотографии на мобильный телефон. Можно получить десять ежедневных уроков. В группе два десятка участников старше 60 лет.

Серия онлайн-уроков идет в программе для видеоконференций Zoom с поддержкой по Whatsapp. Так, например, воскресенье участники онлайн-проекта изучали фрейминг фотографий – их обрамление, добавила Алиева. «Те, кто старше 65 лет, выполняют домашние задания, другие работают на свежем воздухе», – рассказала собеседница.

«Сейчас подключаем другие ресурсы, во вторник планируем добавить уроки копирайтинга (подготовки рекламных или маркетинговых текстов – прим. ВЗГЛЯД). Уже нашли специалиста, который будет вести обучение на профессиональном уровне – это участница «Мастеров гостеприимства» Римма Шабанова из Рязани, – рассказала Алиева. – Потом будет искать человека, который будет рассказывать, как стать блогерами – как интересно рассказывать о себе, о своей жизни, путешествиях и т.д.».

Во время карантина россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров в рамках акции #МыВместе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Пора тебе сгореть». Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за ситуации в Идлибе

27.02 / Защита обжалует перевод Бута в спецблок для террористов

16.03 / Потребление нефти в мире подбирается к рекордному падению

04.02 / Одна, но очень важная причина выбрасывать окурки в мусор

15.02 / Дизельный хетчбэк Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве

25.02 / НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн

11.02 / Бой Усика и Чисоры состоится не раньше мая – промоутер

21.03 / Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

12.02 / 10 тысяч шагов не спасают от набора веса

19.02 / Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска