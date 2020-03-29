Проект «Заслуженный отдых» научит пенсионеров фотографировать и вести блоги

29.03.2020, 14:48, Новости дня

Участники проекта «Заслуженный отдых» запустили фотомарафон – бесплатные уроки фотографии для людей «серебряного возраста». Организатор проекта Елена Алиева рассказала газете ВЗГЛЯД о том, чему еще могут научиться пожилые люди, которые сейчас должны находиться на карантине в связи с угрозой COVID-19.

«Я участвовала в конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом «Заслуженный отдых». Мы организовываем путешествия, походы – в общем, это похоже на детский лагерь, но для людей «серебряного» возраста. Но поскольку по понятным причинам все наши путешествия отменились, мы переключились на работу в сообществе. Мы так работали и ранее, просто до этого в основном офлайн: два-три раза в месяц устраивали для людей старшего возраста в Москве разные мероприятия. Теперь мы переключились в онлайн», – рассказала участница конкурса «Мастера гостеприимства» Елена Алиева.

Еще в прошлую среду участники проекта запустили фотомарафон – бесплатные онлайн уроки фотографии на мобильный телефон. Можно получить десять ежедневных уроков. В группе два десятка участников старше 60 лет.

Серия онлайн-уроков идет в программе для видеоконференций Zoom с поддержкой по Whatsapp. Так, например, воскресенье участники онлайн-проекта изучали фрейминг фотографий – их обрамление, добавила Алиева. «Те, кто старше 65 лет, выполняют домашние задания, другие работают на свежем воздухе», – рассказала собеседница.

«Сейчас подключаем другие ресурсы, во вторник планируем добавить уроки копирайтинга (подготовки рекламных или маркетинговых текстов – прим. ВЗГЛЯД). Уже нашли специалиста, который будет вести обучение на профессиональном уровне – это участница «Мастеров гостеприимства» Римма Шабанова из Рязани, – рассказала Алиева. – Потом будет искать человека, который будет рассказывать, как стать блогерами – как интересно рассказывать о себе, о своей жизни, путешествиях и т.д.».

Во время карантина россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров в рамках акции #МыВместе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.