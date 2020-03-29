Почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов в Москве моложе 40 лет

29.03.2020, 14:48, Новости дня

Из всех пациентов, которые в Москве находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за заражения коронавирусом, около 40% в возрасте моложе 40 лет, информирует московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Также отмечается, что дети составляют 5,5% от общего числа заболевших коронавирусом в Москве.

«5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось, что из 197 новых случаев коронавируса в столице 152 – у людей в возрасте от 18 до 65 лет. Только 32 человека – старше 65 лет.