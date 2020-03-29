 

Почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов в Москве моложе 40 лет

29.03.2020, 14:48, Новости дня

Из всех пациентов, которые в Москве находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за заражения коронавирусом, около 40% в возрасте моложе 40 лет, информирует московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Также отмечается, что дети составляют 5,5% от общего числа заболевших коронавирусом в Москве.

«5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось, что из 197 новых случаев коронавируса в столице 152 – у людей в возрасте от 18 до 65 лет. Только 32 человека – старше 65 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Хинштейн предложил выкупить с Украины останки разведчика Кузнецова

17.03 / Украина закрыла границу с Крымом

20.03 / ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

02.02 / Пользовательница TikTok с помощью кисточки превратилась в Путина

13.03 / Встречу политических советников “Нормандской четверки” перенесли из-за коронавируса

18.02 / “Зеленый рыцарь”. Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео

10.02 / «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

16.03 / В Борисполь прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами

20.03 / Встреча глав G7 пройдет по видеосвязи. Трамп отказался проводить саммит в своей резиденции из-за коронавируса

18.03 / Эксперты представили уникальный «умный» материал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска