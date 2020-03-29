В Москве за сутки улучшилась экологическая обстановка

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29.03.2020, 14:48, Новости дня

В Москве за прошедшие сутки улучшились экологическая обстановка в связи с благоприятными условиями рассеивания выбросов в атмосфере, информирует пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Условия рассеивания выбросов в атмосфере Москвы улучшаются. Прошедшей ночью и ранним утром 29.03.2020 кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ отмечался только на отдельных станциях мониторинга (преимущественно вблизи автотрасс)», – сообщается на сайте Мосэкомониторинга. 

Отмечается, что зафиксированные значения концентраций загрязняющих веществ в воздухе ниже, чем в прошедшие сутки.

Кроме того, в последние двое суток в Москве наблюдался рост уровня загрязнения атмосферы, который был связан с неблагоприятными метеорологическими условиями (отсутствие осадков, слабый ветер). Также в прошедшие дни возрос автомобильный трафик на дорогах Москвы.

При этом в пресс-службе отметили, что рост уровня загрязнения атмосферы не был связан с увеличением выбросов промышленными предприятиями города.

«В дневные часы 29.03.2020 продолжится улучшение условий рассеивания и снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха», – говорится в сообщении.

В Мосэкомониторинге добавили, что в ближайшие сутки ожидается усиление скорости ветра и осадки, поэтому прогнозируется низкая степень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект. 



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