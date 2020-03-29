 

Bloomberg – Южная Корея сообщила об очередном ракетном испытании в КНДР

29.03.2020, 14:40, Новости дня

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея провела четвёртый запуск ракеты за последний месяц, передаёт Bloomberg. Как отмечает агентство, череда пусков прервала трёхмесячное затишье в испытаниях.


Reuters

Северная Корея в четвёртый раз за последний месяц осуществила ракетные испытания, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи.

Как отмечает агентство, запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря вызвал опасения относительно региональной безопасности на фоне борьбы мировых лидеров с распространением коронавируса.

Снаряд пролетел около 230 км на максимальной высоте 30 км и, по словам береговой охраны Японии, упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
                                                                                                                     
Череда недавних пусков нарушила трёхмесячное затишье в испытаниях и стала первой провокацией лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после того, как 31 декабря он больше не связанмораторием на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

При этом, пишет Bloomberg, страна также столкнулась с угрозой распространения коронавируса, что может привести к перегрузке устаревшей и медицинской системы страны, страдающей от нехватки финансирования.

Пока в стране нет ни одного подтверждённого случая заражения. По данным местных СМИ, страна принимает масштабные меры для предотвращения эпидемии, в том числе перекрывая границы.  



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