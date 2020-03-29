 

Умер написавший музыку к «Сиянию» композитор Пендерецкий

29.03.2020, 14:30, Новости дня

Знаменитый польский композитор, профессор Кшиштоф Пендерецкий умер в Кракове на 87-м году жизнь. Он известен как автор симфоний, опер и музыки к целому ряду известных фильмов.

«В воскресенье, 29 марта, после продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий – великий  поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире», – передает РБК сообщение Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, главой которой является супруга Пендерецкого.

Пендерецкий был почетным доктором нескольких десятков университетов, лауреатом высоких национальных и зарубежных наград. Пятикратный обладатель премии «Грэмми».

Родился в 1933 году в семье адвоката в городе Дембица на юго-востоке Польши. В 1960 году за произведение «8’37’» он получил награду Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. В 1969 году написал первую оперу, в 1973 году – первую симфонию.

Известен как автор музыки к фильмам «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» братьев Куэй.



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