Мария Захарова: “Запад «оболванил» россиян много лет назад”

29.03.2020, 14:30, Разное

Много лет назад Запад «оболванил» российских граждан, которые приняли решение не поддерживать родное государство, уехав вести собственный бизнес за рубеж, но теперь эти люди собираются возвратиться в Россию. Такое заявление сделала 29 марта представитель отечественного МИД Мария Захарова.

На личной странице в социальной сети Facebook Мария Захарова пояснила о звонке некоторых богатых российских жителей, дети которых в настоящее время проживают в столице Великобритании Лондоне. Они заявили о желании вернуть отпрысков на родину, потому как в Объединенном королевстве у них якобы нет каких-либо обязательств и «обнулены медицинские страховки».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что этих людей «оболванили за их же деньги». Мария Захарова раскритиковала данных граждан, которые, по ее мнению, вместо поддержки родной страны и своего народа, находились в другом государстве, отдавая «золото за тлен и иллюзию». Теперь им «указали на дверь» после всего произошедшего, что довольно эмоционально и жестко, как информирует дипломат. Она призвала данных лиц уважать страну и ее граждан, а не громко заявлять о принадлежности к РФ, «сдувая с российского паспорта пыль».

Мария Захарова обучалась в МГИМО на факультете международной журналистики. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме трансформации осмысления символов празднования Нового года в Китае. Является членом Коллегии отечественного МИД, владеет двумя иностранными языками: китайским и английским. В январе 2017 года из рук главы российского государства Владимира Путина получила орден Дружбы. На соответствующей церемонии присутствовали 30 общественных и государственных деятелей. Состоит в провластной политической фракции «Единая Россия». Детские годы Мария Захарова провела в Китае, где работал ее отец, впервые она оказалась в этой стране в 80-х годах.