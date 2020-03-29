В Тернопольской области коронавирусом заразилось 24 медработника

29.03.2020, 14:28, Новости дня

В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на утро сегодняшнего дня зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, среди них – 24 медицинских работника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь.

“На 8.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 44 человека… В их числе медперсонала – 24 (семь врачей, 11 медсестер, шесть младших медсестер), четыре ребенка, двое госслужащих, один священник, один заведующий детским садом”, – написал Дронь.

Он отметил, что в районе есть потребность в медперсонале в случае сохранения тенденции роста инфицированных – “врачей – 25, медсестер – 50”.

ОФІЦІЙНОвід керівництва оперативного штабуна 8.00 в Монастириському районіінфікованих коронавірусом – 44… Posted by Павло Дронь on Laupäev, 28. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.