 

В Тернопольской области коронавирусом заразилось 24 медработника

29.03.2020, 14:28, Новости дня

В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на утро сегодняшнего дня зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, среди них – 24 медицинских работника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь.

“На 8.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 44 человека… В их числе медперсонала – 24 (семь врачей, 11 медсестер, шесть младших медсестер), четыре ребенка, двое госслужащих, один священник, один заведующий детским садом”, – написал Дронь.

Он отметил, что в районе есть потребность в медперсонале в случае сохранения тенденции роста инфицированных – “врачей – 25, медсестер – 50”.

ОФІЦІЙНОвід керівництва оперативного штабуна 8.00 в Монастириському районіінфікованих коронавірусом – 44…

Posted by Павло Дронь on Laupäev, 28. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / “Страшный суд” и “Рождество Иоанна Предтечи”: стены Успенского собора Кремля стали оранжевыми

22.02 / Байден заявил о нежелании Путина видеть его кандидатом в президенты США

10.02 / «Пусть чиновникам будет стыдно!»: россиянин показал жуткие подушки в детской больнице

14.03 / Коронавирус продолжает заражать россиян: инфекцию выявили у двух жителей Кемерово

11.02 / Доклад ООН – Пхеньян продолжает работать над ядерной программой и уклоняться от санкций

17.03 / В РФ приостановили работу все учреждения Минкультуры

04.03 / Эскалация ситуации в Сирии, допрос Порошенко и внеочередное заседание Рады. Главное за день

21.02 / В Китае заявили о намерении справиться с эпидемией коронавируса до конца марта

19.02 / Вильфанд объяснил причины теплой зимы в России

07.03 / Власти Гайаны выслали трех выходцев из России по подозрению во вмешательстве в выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска