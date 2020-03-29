Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать церкви

29.03.2020, 14:28, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне вспышки коронавируса призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Как информирует “РИА Новости”, об этом он сказал во время литургии 29 марта.

Предстоятель Русской православной церкви признал, что существует большая угроза “страшного вируса”, которая может коснуться и России. По его мнению, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.

РПЦ призывает строго исполнять все предписания, которые предлагаются санитарными властями России, заявил Кирилл.

До сегодняшнего дня в Русской православной церкви “не рассматривали опции” закрытия храмов или прекращения служб. В случае расширения масштабов эпидемии российские священники могут перейти на применение одноразовых ложечек для причастий и подобных мер, говорил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион.

21 марта Кирилл утвердил молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 669 тыс. человек. Число жертв составило 30 982, вылечилось 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. В России, по официальным сведениям, количество зараженных коронавирусом превысило 1,5 тыс. человек, восемь из них скончались, сообщало РБК.