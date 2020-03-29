 

В Луцке коронавирусом заразилась директор городской клинической больницы

29.03.2020, 14:28, Новости дня

Директор городской клинической больницы в Луцке Лариса Духневич заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.

“Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была и результаты быстрого теста на COVID-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом “пневмония”. Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на COVID-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу”, – говорится в сообщении.

В больнице отметили, что провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактных лиц направили на карантин.

Випадок з директором лікарні – перший у виявленні інфікованого пацієнта у лікарні, але 100% не останній. На подібні…

Posted by Луцька міська клінічна лікарня on Laupäev, 28. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели. В Волынской области зарегистрировано два случая заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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