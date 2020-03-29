Грузия не пропускает едущих из Армении россиян через свою территорию

29.03.2020, 14:27, Новости дня

Застрявшим из-за COVID-19 гражданам РФ остается только воспользоваться самолетами.

Грузинские власти запретили проезд через свою территорию россиянам, которые хотели по суше вернуться на родину из Армении. Об этом заявило посольство России в Армении в Facebook.

Дипломаты предупредили соотечественников, что им необходимо скорее добраться до родины самолетами, пока это еще возможно.

С 30 марта Россия полностью заблокирует все границы, будут закрыты все пункты пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. На время ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России.

Такие меры введены для предупреждения проникновения на территорию государства коронавирусной инфекции.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства закрыть авиа- и железнодорожное сообщение и внутри страны.

По ситуации на 29 марта в России заражены более 1500 человек. Несмотря на просьбы федеральных и местных властей оставаться дома в рамках борьбы с COVID-19, многие россияне продолжают путешествовать, гулять и отправляются на шашлыки.