Коалиция США объявила об уходе с иракской авиабазы

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29.03.2020, 14:16, Новости дня

Международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.

«Сегодня, 29 марта, прошла церемония передачи специальной зоны международной коалиции на авиабазе Киркук (K-1) от объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» иракским силам безопасности», – передает РИА «Новости» заявление коалиции.

Коалиция сообщает, что проводится ранее запланированная передислокация сил, которая никак не связана с недавними нападениями на военные базы в Ираке или ситуацией с пандемией.

Уточняется также, что коалиция при уходе с авиабазы передала правительству Ирака имущество стоимостью в 1 млн долларов.

Ранее силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.



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