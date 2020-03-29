Во Франции от COVID-19 умер бывший министр промышленности

29.03.2020, 14:12, Новости дня

Во Франции от коронавирусной инфекции умер бывший министр промышленности Патрик Деведжян. Об этом говорится в сообщении на сайте французского департамента О-де-Сен.

Деведжяну было 75 лет, он умер в ночь на воскресенье.

26 марта в своем Twitter бывший чиновник сообщил о своей болезни и поблагодарил врачей за работу.

Je suis touché par l’épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades.

— Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

Деведжян в 2004 году стал министром промышленности. Был одним из приближенных президента Франции Николя Саркози, давал ему советы относительно восстановления страны от финансового кризиса 2008 года. В последнее время занимал пост председателя совета департамента О-де-Сен на севере Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшний день во Франции коронавирусной инфекцией заразились 38 105 человек, 2317 из них умерли, 5724 излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 666 тыс. человек. Число жертв составило 30 857, вылечилось почти 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.