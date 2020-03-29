Вспышка коронавируса в Черкасской области. В Каменке установлены блокпосты, выезд из города в ночное время запретят

29.03.2020, 14:12, Новости дня

Эпидемическая ситуация в Черкасской области обострилась, за сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе уже 46 инфицированных.

Как сообщил 29 марта на брифинге председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар, 15 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно. Брифинг транслировался на странице Боднара в Facebook.

Больше всего больных зарегистрировали в Каменке – 23 человека, среди них пять медицинских работников. Выявление контактных лиц в очаге вспышки продолжается, отметил губернатор.

На въездах в Каменку с утра 29 марта установлены блокпосты, всем проезжающим меряют температуру. В городе закрыт продовольственный рынок.

“Заехать и уехать из Каменки можно без всяких ограничений пока что. Однако сегодня у нас будет заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы примем решение об ограничении въезда и выезда из Каменки в ночное время, с 20.00 до 6.00, за исключением автомобилей экстренных служб”, – сообщил Боднар.

Ночью патрулировать улицы Каменки будет Национальная гвардия.

Спільний пресбрифінг голови Черкаської ОДА та міського голови Черкас Posted by Роман Боднар on Pühapäev, 29. märts 2020

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтверждено 418 случаев заболевания (109 – за последние сутки), скончалось девять человек (один – за последние сутки), пятеро выздоровели.