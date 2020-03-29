Новый антирекорд в Испании. 838 человек скончались за сутки от коронавируса

29.03.2020, 14:12, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной болезни COVID-19 скончалось 838 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Вчерашний антирекорд по числу суточного количества летальных исходов (832) побит.

Всего с начала вспышки в Испании умерли 6528 человек. Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 78 797 (новых – 6549). Наибольшее число заболевших – в столичном регионе и в Каталонии.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по числу выявленных случаев заражения и по числу умерших.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, количество инфицированных в мире достигло 678 тыс., из них 31 700 человек умерли, более 1452 тыс. выздоровели.