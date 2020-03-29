Дочь Екатерины Климовой поучаствовала в фотосессии в образе Панночки

29.03.2020, 14:09, Разное

Дочь российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета приняла участие в фотосессии в весенней стилистике. Свой образ Панночки она дополнила ярким венком на голове.

У отечественной артистки Екатерины Климовой четверо детей: сыновья Матвей и Корней, а также дочери Елизавета и Белла. Первых двух она родила в отношениях с коллегой по творческому цеху Игорем Петренко. Елизавета, которой сейчас 18 лет, появилась на свет в результате брака актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, а младший ребенок – Белла – от актера Гелы Месхи.

В нынешнем году Елизавета заканчивает Ломоносовскую школу и будет поступать в ВУЗ. Дочь Климовой решила не связывать свою жизнь с актерством и думает о специальности журналиста. Недавно она приняла участие в фотосессии портретного формата. Девушка предстала перед своими почитателями в образе Панночки. Для хорошего кадра модель распустила длинные волосы и украсила прическу цветочным венком. Елизавета не стала применять яркий макияж, сделав выбор в пользу естественности.