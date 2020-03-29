В Башкирии задержали присвоивших 600 млн рублей аферистов

29.03.2020, 14:09, Разное

На территории Башкирии два участника потребительского кооператива смогли незаконным способом присвоить 600 миллионов рублей, обманув около 4000 местных жителей. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать злоумышленников.

Согласно версии следователей, экс-руководитель потребительского кооператива организовал криминальную группировку, которая вела нелегальную финансовую деятельность. В компании сообщника он принимал материальные вклады от населения, обязуясь, в свою очередь, платить им проценты. Подразделения противозаконной фирмы находились в нескольких крупных населенных пунктах Башкирии, включая ее столицу Уфу. У организации отсутствовала лицензия, она не являлась кредитной, а также не проводила инвестиционную работу. Выплаты пайщикам осуществлялись определенное время благодаря денежным ресурсам иных участников. Далее, нарушив условия подписанных соглашений, злоумышленники перестали людям платить финансовые средства, распоряжаясь ими по личному усмотрению.

В процессе оперативно-розыскных действий работники полиции республики сумели задержать участников криминальной структуры. Для них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего открыты уголовные дела. Согласно предварительной информации, 4000 гражданам причинен ущерб в размере 600 миллионов рублей. Расследование продолжается.