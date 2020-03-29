Онлайн-премьеры: Рейтинг главных релизов смартфонов марта 2020 года

29.03.2020, 14:09, Разное

Мир электроники сейчас находится в сложном состоянии из-за эпидемии коронавируса. Некоторые компании решили перенести премьеры техники на неопределенные сроки. Часть брендов все же провела презентации, но в режиме онлайн. Журналисты издания OANews составили рейтинг основных премьер смартфонов второй половины марта текущего года.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Смартфон стал продолжателем серии Redmi 8, которая была представлена в минувшем году. Тогда устройства линейки получили огромную популярность благодаря соотношению цены и качества. Некоторые эксперты даже называли Note 8 Pro лучшим представителем среднего ценового сегмента, который оставил позади часть флагманов. Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro, представленный 17 марта, также имеет внушительные технические характеристики. Основой для него служит процессор Snapdragon 720G, адаптированный под потребности геймеров. Вместе с чипом устанавливают 8 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Также в смартфоне присутствует ПЗУ на 128 гигабайт. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. По заявлениям производителя, он может обеспечить работу в активном режиме до 40 часов. Экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ отлично подходит для просмотра фильмов и игр. Дисплей покрыт специальным защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Vivo NEX 3S 5G



Компания Vivo решила не обострять внимание на внешнем виде устройства третьего поколения, ввиду чего оно почти не отличается от своего предшественника. Смартфон имеет безрамочный дисплей с закругленными краями и небольшую площадку в верхней части, на которой размещаются камера и переговорный динамик. Экран с поддержкой HDR10+ и 100% цветовым охватом DCI-P3 отлично подходит не только для работы в приложениях, но и для просмотра видео. Среди особенностей устройства можно выделить ЦАП AK4377AA, обеспечивающий высокое качество звука со встроенных динамиков. Релиз смартфона состоялся 14 марта текущего года, но в продаже он должен появиться только к концу месяца.

Samsung Galaxy S20



Новый смартфон от Samsung получил смешанные отзывы от экспертов из-за относительно высокой стоимости. Ценник устройства был завышен из-за использования технологии 5G, которая в РФ пока недоступна. В Китае и США модель продается с процессором Snapdragon 865, но во всем остальном мире в качестве чипа используется Exynos 990. Особенностью устройства также стал 30-кратный цифровой зум без потери качества изображения. Камера Samsung Galaxy S20 может снимать ролики в разрешении 8K и делать качественные фотографии. Также компания решила перейти на использование ОЗУ стандарта LPDDR5, что должно отразиться на производительности. Устройство получило и дополнительную функцию GameBooster, оптимизирующую настройки под игры с различными системными требованиями. Продажи смартфона стартовали 14 марта.

Samsung Galaxy M21



Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M21 был представлен 23 марта, но получил популярность благодаря минимальной стоимости и базовому набору технических характеристик. По количеству предварительных заказов устройству удалось даже обойти флагман Samsung Galaxy S20 во всех его вариациях. Основой для смартфона стал процессор Exynos 9611, устанавливаемый вместе с 4 и 6 гигабайтами ОЗУ соответственно. На передней панели девайса разместился дисплей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. Три объектива камеры смартфона имеют разрешение в 48, 8 и 5 мегапикселей соответственно. Главной особенностью устройства является аккумулятор на 6 тысяч миллиампер часов, обеспечивающий автономную работу на протяжении двух дней. Также компания Samsung решила полностью перевести серию на разъемы стандарта USB-C. Во всех смартфонах бюджетной линейки от бренда будет использоваться ОЗУ LPDDR4X. При желании пользователь Samsung Galaxy M21 может расширить внутреннюю память посредством подключения внешнего накопителя. В остальном устройство практически ничем не отличается от представителей среднего ценового сегмента.

Xiaomi Black Shark 3 Pro



Смартфон Black Shark 3 Pro является уже вторым прибором от китайской компании, ориентированным на геймеров. Он был представлен 17 марта текущего года. У версии Pro имеется аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов со встроенной системой экономии энергии. На задней панели устройства разместился модуль с тремя камерами на 64, 13 и 5 мегапикселей соответственно. К особенностям смартфона можно отнести большой дисплей на 7,1 дюйма.