На базе Lincoln Town Car создан внедорожник

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29.03.2020, 13:54, Новости дня

Американский автолюбитель продемонстрировал уникальный экземпляр лимузина Lincoln Town Car , который теперь предложен в виде внедорожника.

В свою очередь, модель получила платформу Panther. Для того, чтобы переформатировать лимузин в полноразмерный внедорожник понадобилось потратить около 3 месяцев. Новая модель имеет складную боковую лестницу, 53-дюймовые покрышки.

Также владелец редкого автомобиля указал, что для полного осуществления планов пришлось потратить около 10 тысяч долларов, и в эту цену входит приобретение изначально оригинального лимузина. Примечательно, для того, чтобы запарковать автомобиль придется потратить два места, тогда как радиус разворота можно сравнить с маневрами небольшого лайнера.



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