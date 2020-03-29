На базе Lincoln Town Car создан внедорожник

29.03.2020, 13:54, Новости дня

Американский автолюбитель продемонстрировал уникальный экземпляр лимузина Lincoln Town Car , который теперь предложен в виде внедорожника.

В свою очередь, модель получила платформу Panther. Для того, чтобы переформатировать лимузин в полноразмерный внедорожник понадобилось потратить около 3 месяцев. Новая модель имеет складную боковую лестницу, 53-дюймовые покрышки.

Также владелец редкого автомобиля указал, что для полного осуществления планов пришлось потратить около 10 тысяч долларов, и в эту цену входит приобретение изначально оригинального лимузина. Примечательно, для того, чтобы запарковать автомобиль придется потратить два места, тогда как радиус разворота можно сравнить с маневрами небольшого лайнера.