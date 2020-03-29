Появились снимки нового Mercedes-Benz C-класса W206

29.03.2020, 13:54, Новости дня

Обновленный Mercedes-Benz C-Class W205 в скором времени представят публике, тогда как тестовый экземпляр уже попался фотошпионам.

Вместе с тем группой художников уже предложены рендерные изображения данного автомобиля в более приближенной версии. Есть данные, что автомобиль сохранит прежние габариты, однако дизайн кузова несколько изменится спереди и сзади автомобиля. Это проявится в форме бамперов, решетки радиатора, и других элементах кузова.

Новый седан Mercedes-Benz C-Class W205 получит усовершенствованную платформу MRA, которая предполагает выпуск машин с бензиновыми и дизельными агрегатами. Кроме того, покупатели смогут приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой. Предполагается, что официальный дебют нового седана пройдет ближе к концу текущего года, однако сроки могут перенести из-за обстановки с коронавирусом.