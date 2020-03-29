Жительница Китая после ссоры с бойфрендом заявила в полицию, что у него коронавирус

29.03.2020, 13:53, Разное

В Китае, как сообщают местные СМИ, возрастает число нарушений, связанных с коронавирусом. 22 марта девушка, поссорившись со своим бойфрендом, позвонила в полицию и заявила, что он инфицирован COVID-19.

В это время молодой человек ехал в поезде. На одной из станций в вагон ворвались правоохранители и медики в защитной экипировке. Осмотрев «нарушителя» и не выявив симптомов болезни, они сверились с базой, где значилось, что житель провел 14 дней на карантине.

Полицейские отпустили молодого человека и нагрянули в дом его девушки. У нее тоже не оказалось симптомов коронавирусной инфекции. Китаянке пришлось признаться в обмане. Сейчас жительница за дачу ложных подозрений находится под следствием.

В Китае на данный период зафиксировано примерно 22 000 преступлений, связанных с COVID-19. За нарушение карантина арестованы порядка 4000 человек.