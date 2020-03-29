Тренер “Нанта” выступил за переход на систему “весна-осень”

29.03.2020, 13:50, Новости дня

Главный тренер французского "Нанта" Кристиан Гуркюфф считает, что следующий чемпионат Франции нужно начинать в феврале. По мнению Гуркюффа, футбол летний вид спорта и играть нужно летом.

"Идеально было бы начинать сезон в феврале и заканчивать осенью. Футбол – летний вид спорта, и играть летом куда приятнее. Зимние матчи – это мучение", — приводит слова тренера "Нанта" сайт "Спорт сегодня".

Первенство Франции было прервано в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ранее президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер предложил доиграть сезон в текущем календарном году, а новый чемпионат начать в феврале. Его поддержал главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш.