Умер автор музыки к “Сиянию” и “Изгоняющему дьявола”

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29.03.2020, 13:50, Новости дня

В польском Кракове скончался известный композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. Он умер в воскресенье, 29 марта, на 87-м году жизни.

Сообщившая об этом глава Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, супруга музыканта Эльжбета Пендерецкая напомнила, что композитор был почетным членом ряда научных и художественных академий, почетным доктором десятков университетов. Кроме того, он являлся почетным профессором нескольких лучших художественных вузов, пишет ТАСС.

Пендерецкий известен своими композициями в таких фильмах, как "Сияние" Стэнли Кубрика, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина и "Маска" братьев Куэй. Он также написал музыку к фильму "Рукопись, найденная в Сарагосе" Войцеха Ежи Хаса.

За свое творчество композитор неоднократно получал различные престижные награды, пять раз был удостоен премии "Грэмми". Пендерецкий также является кавалером ордена Белого Орла — высокой государственной награды в Польше.

В 2017 году Пендерецкого обвинили в работе на спецслужбы социалистического периода: якобы были найдены записки заместителя начальника отдела "С" милиции в Кракове, из которых следовало, что Пендерецкий работал как оперативник в своих частых выездах за границу. Однако композитор подозрения в свой адрес категорически отверг.



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