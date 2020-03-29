Песков допустил повторение саммитов по видеосвязи

29.03.2020, 13:48, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что использованный на саммите G20 формат видеосвязи будет применяться вновь.

«Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет продолжен. Тем более в нынешних условиях. Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов», – передает его слова ТАСС.

В пятницу Песков сообщил, что лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит «двадцатки» в онлайн-режиме. Он добавил, что такой формат практиковался впервые.

Напомним, в четверг состоялся онлайн-саммит G20 по коронавирусу. Был принят итоговый документ. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите, вынес ряд предложений.