72-летний отец Дэвида Бэкхем намерен жениться на владелице адвокатского бюро

29.03.2020, 13:30, Разное

В разгар эпидемии коронавируса отец известного английского футболиста Дэвида Бэкхема заявил о намерении жениться. Новый роман повлиял на ухудшение общения с сыном и его семьей.

Тэд Бэкхем состоял в браке с матерью бывшего капитана английской футбольной сборной 33 года и разошелся с ней 18 лет назад. Причиной этому оказалось проявление сильного внимания журналистов из-за популярности Дэвида Бэкхема. Пара не привыкла к этому, и слава звездного отпрыска давалась крайне тяжело супругам.

В 2019 году Тэд Бэкхем встретился с предпринимательницей Хилари Мередит, которая владеет адвокатской организацией. Через время они стали жить под одной крышей, а ныне житель объявил о помолвке. Близкие невесты отметили, что Мередит сейчас очень счастлива и переживает бурный роман. Супруга Дэвида Бэкхема Виктория не хочет принимать родных новой избранницы своего свекра в личный круг общения. Например, она не стала включать дочь Хилари Шарлотту в перечень гостей на крестины Харпер.

Знакомый с ситуацией информатор заявил, что Шарлотта сожалеет, что не все приглашены на предстоящее свадебное мероприятие, ведь в семья должна быть единым целым. Отец футболиста поинтересовался у сына, можно ли ему привести дочь невесты. Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», «Реала» и других клубов пообещал поговорить на эту тему с женой, но потом принес свои извинения, отметив, что ничего из этого не выйдет. Виктория Адамс-Бэкхем относится к посторонним с недоверием.