 

По факту убийству семьи из четырех человек в Якутске завели дело

29.03.2020, 13:30, Новости дня

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, информирует и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК Анна Колесник.

Дело возбуждено по статье «Убийство». Сообщается, что тела четырех человек, в том числе двоих малолетних детей, «с признаками смерти криминального характера», найдены в воскресенье в жилом доме по улице 1 База, передает РИА «Новости».

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказала Колесник.

В МВД сообщили, что в совершении преступления подозревается ранее судимый местный житель.

«Во время задержания мужчина оказал сопротивление, ударил ножом одного из оперативных сотрудников. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции», – говорится в сообщении полиции.

Ранее уже сообщалось, что житель Якутска убил четырех человек и ранил полицейского при задержании.



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