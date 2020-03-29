В МИД прокомментировали сведения об «американском следе» в пандемии

29.03.2020, 13:30, Новости дня

Россия не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, однако к США есть вопросы, сообщил источник в МИД.

Также он отметил, что обвинительный тон Вашингтона в адрес Пекина в связи с «китайским происхождением» коронавируса вызывает недоумение, передает ТАСС.

Источник добавил, что Москва призывает как можно быстрее и общими усилиями справиться с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Кроме того, Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане», США также настаивают на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН.

В то же время Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих обвинениях.