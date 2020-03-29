Герцогиня на проводе: новое появление Кейт Миддлтон в разгар пандемии

29.03.2020, 13:15, Разное

Кейт Миддлтон и принц Уильям на время пандемии закрылись вместе с детьми на карантин. Но самоизоляция самоизоляцией, а королевские обязанности никто не отменял. Как герцог и герцогиня Кембриджские работают в новых условиях, сегодня показал Кенсингтонский дворец.

В официальном аккаунте королевской пары появились два свежих кадра с “рабочего места” супругов. И, похоже, у Кейт появился новый “любимчик в гардеробе”. В элегантном брючном костюме цвета пыльной розы бренда Marks&Spencer герцогиню уже видели когда она вместе с супругом приехала в лондонский центр скорой помощи. К слову, это был единственный выход королевской пары в разгар пандемии. После того, как коронавирус был обнаружен у принца Чарльза, все члены королевской семьи соблюдают повышенные меры предосторожности.

К примеру, Елизавета II, которая по возрасту находится в группе риска – в апреле Ее Величеству исполнится 94 года, – ведет свои дела исключительно из дома. А поклонники получают редкую возможность увидеть, как живет королева. Например, недавно Ее Величество созванивалась с премьер-министром Великобритани иБорисом Джонсоном, у которого, кстати, подтвердился коронавирус.

По итогам разговора – причем осталось неизвестным, какие темы они обсудили – в аккаунтах королевы и правительства Великобритании в социальных сетях одновременно появились коллажи из двух снимков: на верхнем запечатлена Елизавета II в уютном кресле посреди старомодной мебели и фарфоровых фигурок собак, а на нижнем – Борис Джонсон, предположительно, в своем кабинете, где на заднем плане виднеется британский флаг и картина.

Поклонники британской королевской семьи остались в восторге от возможности хоть немного заглянуть в домашний быт королевы в Виндзоре. Но большинство все же отметило, насколько устаревшим способом предпочитает общаться Ее Величество.