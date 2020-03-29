В Приамурье во время пала травы аисты ценой жизни спасали свои гнезда

29.03.2020, 13:09, Разное

В Приамурье аистам приходилось рисковать своей жизнью, что предотвратить распространение огня в сторону собственного гнезда. По словам представителей Всемирного фонда дикой природы России, подобная ситуация вызвана сжиганием травы.

Как оказалось, эксперты наблюдают за дальневосточными аистами уже почти два года. За этот период пал несколько раз представлял для них угрозу, однако птицы предпочли не улетать, а оставаться в гнезде и защищать его от огня своим телом.

«Семье аистов удалось выжить благодаря своему «железному дому». При этом насчет некоторых других птиц, живущих и гнездящихся в болотной местности такого сказать нельзя», – добавили эксперты. По статистике, такие пожары каждый год приводят к гибели нескольких гнезд вместе с яйцами и птенцами.