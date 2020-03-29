Захарова рассказала о попытках российских богачей выбраться из «оплота цивилизации»
29.03.2020, 13:08, Новости дня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о звонке от очень богатых людей, которые пытаются послать в Лондон частный самолет за своим ребенком. По ее словам, эти и другие когда-то уехавшие из РФ люди теперь пытаются покинуть «оплот цивилизации».
За эти дни Захарова получала множество сообщений, звонков и писем с просьбой о помощи, сообщила она в своем Facebook.
«Но об одном звонке хочу рассказать отдельно. Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:
– Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
– А что случилось?
– Как что? Тут коллапс!» – рассказала она.
По ее словам, в ответ Захарова заметила, что Лондон – это «оплот цивилизации», и, наверное, лучше остаться в нем.
«Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» – ответили ей.
Захарова заметила, что таких богачей «оболванивали много лет за их же деньги».
«Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», – написала она.
Теперь, по словам Захаровой, в мировых аэропортах «очереди и крики»:
«Мы – граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», – сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ – уважения к стране и ее народу», – подытожила Захарова.
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