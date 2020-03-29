 

От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

29.03.2020, 13:08, Новости дня

Двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

«Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» заявление Сикста-Генриха.

Мария Тереза Бурбон-Пармская принадлежала к династии Пармских Бурбонов. Это младшая ветвь правящей семьи Испании. Отец Марии-Терезы в середине XX века был основным претендентом на испанский трон Испании от монархической партии карлистов.

Ранее сообщалось, что в Испании число жертв коронавируса COVID-19 превысило 6,5 тыс. человек. За последние сутки умерли 838 жителей страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Куда приведет Россию погоня за «оружием будущего»?

23.03 / Новый Audi A3 появится уже в этом году

17.02 / Российскую версию кроссовера Renault Arkana начнут выпускать в Китае

20.02 / Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

05.03 / Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: реформы продолжатся

15.03 / Минпромторг исключил закрытие магазинов в России

21.02 / Хафтар назвал условие приостановки боев

07.03 / Посол США поддержала решение Грузии отменить министерскую встречу из-за России

08.03 / Симоньян пожалела мужчин

14.02 / Любовь во время коронавируса – CGTN узнал у пар из Ухани, как поддерживать чувства в карантине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска