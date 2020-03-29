В США от коронавируса COVID-19 умер младенец

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29.03.2020, 12:54, Новости дня

В США от COVID-19 умер ребенок до года. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Летальный случай зарегистрирован в Чикаго.

– Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти, – заявил глава департамента Нгози Эзике.

В сообщении говорится, что более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше. При этом все погибшие имели какие-либо сопутствующие тяжелые патологии. 

В США число заразившихся достигло 124 665, погиб от COVID-19 (болезни, которую вызывает коронавирус) 2191 человек, излечилось 1095.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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