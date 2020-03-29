Венедиктова давит на отца Гандзюк, требуя, чтобы он приехал к ней в офис

29.03.2020, 12:54, Новости дня

Активисты инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили о давлении на отца погибшей сотрудницы мэрии Херсона, врача Виктора Гандзюка, со стороны генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом говорится на странице сообщества в Facebook.

27 марта Виктор Гандзюк назвал отстранение заместителя генерального прокурора Виктора Трепака от кураторства дела его дочери позорным. По его словам, Венедиктова “начинает молотком ломать” уголовное производство, а у нового куратора Алексея Симоненко “просто нет времени разбираться” в деле.

По мнению активистов, резонанс “заставил Венедиктову действовать”.

“Вместо извинений и попыток понять свои ошибки она дала команду прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа “смотрите, мы встречаемся, а значит, все нормально”, – написали участники движения.

Активисты уверены, что Гандзюка призывают поставить под угрозу здоровье во время эпидемии COVID-19 “ради прихотей генпрокурора” и “красивой картинки для СМИ”.

“Виктор Гандзюк не обязан рисковать своей жизнью во время официального карантина для встречи с депутатами, среди которых уже официально выявлено около десятка больных. Виктор Гандзюк не обязан рисковать ради срочного спасения репутации Ирины Венедиктовой, которая в первые недели своей работы невероятно облажалась и не умеет с этим справляться. Несмотря на его категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области”, – отмечается в публикации.

Отец погибшей предложил киевским прокурорам пообщаться с адвокатом Евгенией Закревской, представлявшей интересы Екатерины, но прокуроры отказались, утверждают в движении “Кто заказал Катю Гандзюк?”.

ГЕНПРОКУРОР ВЕНЕДІКТОВА ПОЧАЛА ТИСНУТИ НА БАТЬКА КАТІ ГАНДЗЮК(!!!) Друзі, це дуже важлива заява, тому ми просимо… Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Laupäev, 28. märts 2020

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта Трепак подал заявление об отставке после того, как его отстранили от дел о нападениях на Гандзюк и одесского активиста Сергея Стерненко. Заявление еще не подписано генпрокурором. Дело Гандзюк, как рассказала Венедиктова, будет курировать ее новый заместитель Алексей Симоненко.

Трепак заявил, что команда под его руководством вплотную приблизилась к полному раскрытию дела Гандзюк и установлению заказчиков. “Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует”, – сказал замгенпрокурора в интервью ZN.UA.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Алексея Левина (Москала) организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.