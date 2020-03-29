От коронавируса умер бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко

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29.03.2020, 12:54, Новости дня

В Киеве от коронавирусной инфекции умер бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

“Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких”, – написал Парцхаладзе.

#Coronavirus пришёл и к нам… Друзья! Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров…

Posted by Lev Partskhaladze on Pühapäev, 29. märts 2020

Мищенко в начале 2000-х годов работал в Государственном управлении делами в Киеве, был заместителем начальника Государственной экологической инспекции в Киеве, советником председателя патронатной службы Херсонской ОГА. 

В 2010 году стал управляющим коммунального предприятия Киевской ОГА “Управление сооружений”. В 2016 году победил в конкурсе на должность заместителя главы КОГА по вопросам ЖКХ и строительства. Он занимал эту должность один год.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировали 418 случаев COVID-19, девять человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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