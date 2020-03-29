Ученые рассказали о степени влияния настроения на организм человека

29.03.2020, 12:53, Разное

Человек представляет собой сложный природный механизм, подверженный влиянию внешней среды. Учёные рассказали, каким образом настроение воздействует на общее состояние организма.

Душевное равновесие оказывает воздействие на иммунную систему человека, это особенно проявляется при вакцинации. Настроение эффективно влияет на физическое состояние внутренних органов и нервной системы. В новом исследовании европейские учёные определили, что иммунизация организма уменьшается, если в ходе прививки от гриппа пациент будет находиться в подавленном настроении.

В проведенных ранее опытах специалисты установили, на иммунитет влияет стрессовая ситуация и переживания. Сейчас учёные определили, что следует учитывать и степень эффективности вакцинации. В ходе опытов, в которых принимали участие 138 добровольцев, у них фиксировали показатели качества сна, настроения, физической активности, а также рацион питания. Эксперимент продолжался шесть недель, причём все волонтёры прошли вакцинацию.

После осмотра исследователи установили, эффективность прививки была тем выше, чем лучше настроение у того или иного добровольца, что оказало положительное влияние на количество антител. Учёные сделали вывод: при вакцинации необходимо находиться в бодром состоянии духа, и это обеспечит повышение иммунитета.