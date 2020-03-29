 

Элизабет Херли поддержала самоизолировавшихся из-за коронавируса фото в кружевном белье

29.03.2020, 12:53, Разное

Известная актриса Элизабет Херли проводит карантин из-за коронавируса со своей семьей в доме, расположенном в Херефордшире на западе Англии. Знаменитость решила поддержать людей, пребывающих в самоизоляции, пикантным фото, представ в кружевном белье.
Черная комбинация, расшитая белыми цветами, выгодно подчеркивает женственную фигуру 54-летней звезды. Херли призналась поклонникам, что с трудом нашла время сделать макияж и укладку, а также опубликовать новый пост для них.

Британская актриса находится на карантине уже 11 дней, и на ее попечении семь человек, включая 79-летнюю мать, 70-летнюю тетю, друга, страдающего от респираторных проблем и сына. Знаменитость старается всех накормить и сохранить в «максимальной безопасности».

Знаменитость призвала людей не выходить из дома, чтобы не позволить вирусу распространяться и снизить нагрузку на врачей, которыми она и ее близкие восхищаются. «Оставайтесь в безопасности!» – завершила свой пост Херли.



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