 

В Петербурге легковушку разорвало после удара о столб, погиб пассажир

29.03.2020, 12:33, Новости дня

В Сети появились кадры, запечатлевшие последствия фатальной аварии, произошедшей поздним вечером в субботу, 28 марта, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.

 

Водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Автомобиль развернуло боком, после чего он врезался в опору освещения. Машину буквально разорвало пополам.

Местные СМИ, со ссылкой на правоохранителей, сообщают, что в результате ДТП погиб 22-летний пассажир легковушки. 27-летняя женщина-пассажирка разбившегося транспортного средства получила травмы и была госпитализирована.

 

При этом, сам предполагаемый виновник инцидента не пострадал.



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