Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
29.03.2020, 12:33, Новости дня
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин. Эвакуация Трусовой и других россиян, находившихся в Египте была организована министерством транспорта России.
Александра Трусова находилась с родителями и братьями на отдыхе в Шарм-ал-Шейхе, сообщает "Спорт-Экспресс". В связи с пандемией коронавируса все пребывавшие в Египте российские граждане были эвакуированы гуманитарными рейсами.
15-летняя фигуристка благополучно вернулась в Москву. Теперь ей, как и всем, кто вернулся из-за границы, предстоит пройти двухнедельный карантин.
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