Появилось видео с места огненного ДТП с погибшим в Ивановской области

29.03.2020, 12:33, Новости дня

Очевидцы запечатлели последствия страшной аварии, произошедшей в субботу, 28 марта, на трассе в Лежневском районе Ивановской области.

По предварительным данным, озвученным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу. Опасный обгон закончился столкновением с двумя "Газелями", одна из которых вылетела в кювет и загорелась.

Мужчина, находившийся за рулем фургона, скончался по пути в больницу, его пассажир, который также получил травмы различной степени тяжести, был госпитализирован. Кроме того, в лечебном учреждении оказался предполагаемый виновник произошедшего, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб груди и рваная рана левой кисти.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента и степень вины его участников.