 

«Купила тесты»: Певица Валерия ответила отнесшей ее к группе риска с COVID-19 фанатке

29.03.2020, 12:30, Разное

Российская певица Валерия ответила в интернете своей подписчице, которая отнесла артистку к группе риска с COVID-19. Такая обеспокоенность вызвана выходом поп-исполнительницы из дому ради съёмок в онлайн кинотеатре.
Подписчица опасается, что артистка, покидая квартиру, может заразиться коронавирусом. По возрасту, написала фанатка, Валерию вполне можно отнести к группе риска, по данной причине знаменитости необходимо самоизолироваться. Известная певица отреагировала на высказывание поклонницы. Звезда ответила, что она приобрела тесты, которые позволяют определить, есть у неё коронавирус или нет. Пока врачи не выявили у артистки ничего подобного.


Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать необходимые меры безопасности и не покидать свои дома на протяжении введенной в стране нерабочей недели. Вирусологи ожидают ослабление инфекции COVID-19 из-за отсутствия контактов между людьми, ограничение на передвижение для населения действует с 30 марта по 5 апреля.



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