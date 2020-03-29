Собянин попросил москвичей соблюдать дистанцию в два метра

29.03.2020, 12:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал горожан соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция – 1,5-2 метра друг от друга», – написал Собянин на личном сайте.

Он также рекомендовал в магазинах и аптеках сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было легче соблюдать дистанцию.

«От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких», – сообщил Собянин.

Он сообщил, что геотаргетинг мобильных телефонов показал, что две трети абонентов старше 65 лет, которым ранее предписали соблюдать режим самоизоляции, не выходят из дома, но еще 20% пенсионеров совершали большие поездки.

«Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию», – призвал Собянин.

Напомним, в РФ выявлено 1 тыс. 534 случаев заражения в 65 регионах, из них больше 1 тыс. – в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.